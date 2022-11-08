Беспроигрышный образ: Кети Топурия вслед за Ани Лорак отметилась в трендовом пальто песочного цвета

На этот раз Топурия отметилась на публике в классическом наряде. Она запечатлелась с поклонницей. Певица предстала в лаконичном пальто песочного цвета. Наряд прямого кроя визуально вытягивает силуэт. Артистка была с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».