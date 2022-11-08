Беспроигрышный образ: Кети Топурия вслед за Ани Лорак отметилась в трендовом пальто песочного цвета

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала солисткой группы «А’Студио» больше 15 лет назад. Примечательно, что артистка для многих поклонников стала иконой стиля. Она похудела несколько лет назад и стала активно носить наряды грузинских дизайнеров. Она также создала свой бренд одежды.
Примечательно, что Кети продумывает свои образы даже если находится дома. На днях она показала стильный костюм в бельевом стиле. А вот для выступлений и прогулок певица выбирает броские наряды: корсеты, платья, брюки.
На этот раз Топурия отметилась на публике в классическом наряде. Она запечатлелась с поклонницей. Певица предстала в лаконичном пальто песочного цвета. Наряд прямого кроя визуально вытягивает силуэт. Артистка была с распущенными волосами и нюдовым макияжем.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Ранее Ани Лорак также отметилась в песочном пальто. Она предпочла его носить с поясом и дополнила кремовой сумкой-кейсом Bottega Veneta. Певица была на каблуках и кожаных брюках. Она сочетала несколько трендов сезона сразу.
Поклонники также восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие отмечают, что обожают ее чувство стиля.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды