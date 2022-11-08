«Уже вовсю купается»: старшая дочка Иосифа Пригожина запечатлела своего кроху-сына в бассейне

Иосиф Пригожин является одним из самых известных продюсеров в России. Он уже давно состоит в браке с певицей Валерией. Супруги счастливы вместе. Общих детей у них нет, но каждый поддерживает общение с наследниками от прошлых отношений. Так у Валерии растет внучка Селин. А вот Пригожин в этом году стал дедушкой.
У Пригожина трое детей. Старшая дочка Даная весной сыграла свадьбу со своим возлюбленным. А 16 августа она родила своего первенца — сына Даниэля. Вскоре продюсер приехал и познакомился со своим внуком. Новоиспеченная мама теперь погружена в заботы о малыше.
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На этот раз Даная пообщалась с поклонниками. Она призналась, что малыш быстро растет. На днях наследница Пригожина познакомила малыша с прабабушкой. Она выложила трогательное фото в Сеть.
А также мальчик уже учится плавать, так как мама водит его на занятия в бассейн. В соцсети она выложила кадр, где ее сын в специальных памперсах и с надувным кругом держится на воде.
«Супер! Уже вовсю купается в бассейне!» — похвасталась Даная.
Сын Данаи с прабабушкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие были удивлены, что пара продолжает скрывать лицо крохи. Однако дочка Пригожина заверяет, что покажет сына, когда он подрастет.