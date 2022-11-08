«Уже вовсю купается»: старшая дочка Иосифа Пригожина запечатлела своего кроху-сына в бассейне

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На этот раз Даная пообщалась с поклонниками. Она призналась, что малыш быстро растет. На днях наследница Пригожина познакомила малыша с прабабушкой. Она выложила трогательное фото в Сеть.

А также мальчик уже учится плавать, так как мама водит его на занятия в бассейн. В соцсети она выложила кадр, где ее сын в специальных памперсах и с надувным кругом держится на воде.