Куда смотрит Джанабаева: Меладзе появился на частной вечеринке в окружении юных див

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Красотки увивались вокруг Валерия Меладзе во время его исполнения, а сам вокалист стал подарком на день рождения.

Популярный вокалист Валерий Меладзе с недавних пор не выступает на ТВ и крупных площадках. Теперь исполнителя хитов, написанных его братом Константином Меладзе, ждут исключительно на частных вечеринках.

Одна из таких состоялась в этот вторник в одном из подмосковных клубов. Свой день рождения с невиданным размахом отмечала инфлюенсерша Лерчек. Валерий Меладзе стал подарком виновнице торжества от подруг.

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Валерий Меладзе исполнял свои хиты на импровизированной сцене, а вокруг него увивались юные красавицы. 

Очаровательные гостьи вечеринки всем своим видом добивались внимания звезды. Девушки подпевали Валерию Меладзе, танцевали вместе с ним и снимали все происходящее на видео.

Все очень походило на прелюдию к какой-то оргии. Как на подобные вечеринки с участием мужа реагирует Альбина Джанабаева, представить не трудно. Мало кому может понравиться такой ажиотаж вокруг благоверного.

По материалам телеграм-канала Super.

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