Куда смотрит Джанабаева: Меладзе появился на частной вечеринке в окружении юных див

Популярный вокалист Валерий Меладзе с недавних пор не выступает на ТВ и крупных площадках. Теперь исполнителя хитов, написанных его братом Константином Меладзе, ждут исключительно на частных вечеринках.
Одна из таких состоялась в этот вторник в одном из подмосковных клубов. Свой день рождения с невиданным размахом отмечала инфлюенсерша Лерчек. Валерий Меладзе стал подарком виновнице торжества от подруг.
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Валерий Меладзе исполнял свои хиты на импровизированной сцене, а вокруг него увивались юные красавицы.
Очаровательные гостьи вечеринки всем своим видом добивались внимания звезды. Девушки подпевали Валерию Меладзе, танцевали вместе с ним и снимали все происходящее на видео.
Все очень походило на прелюдию к какой-то оргии. Как на подобные вечеринки с участием мужа реагирует Альбина Джанабаева, представить не трудно. Мало кому может понравиться такой ажиотаж вокруг благоверного.
По материалам телеграм-канала Super.