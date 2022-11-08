Куда смотрит Джанабаева: Меладзе появился на частной вечеринке в окружении юных див

Популярный вокалист Валерий Меладзе с недавних пор не выступает на ТВ и крупных площадках. Теперь исполнителя хитов, написанных его братом Константином Меладзе, ждут исключительно на частных вечеринках.

Одна из таких состоялась в этот вторник в одном из подмосковных клубов. Свой день рождения с невиданным размахом отмечала инфлюенсерша Лерчек. Валерий Меладзе стал подарком виновнице торжества от подруг.

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