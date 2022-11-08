Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Умер легендарный экс-солист рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти, который был еще и создателем этого культового коллектива.
О скорбном событии группа сообщила в своих соцсетях, причины смерти 76-летнего Дэна Маккаферти не уточняется.
Но известно, что он еще в 2013 году покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.
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Дэн Маккаферти страдал хроническим заболеванием легким и язвой желудка.
Напомним, рок-группа Nazareth была невероятно популярной в 70-е годы прошлого века. Хиты коллектива стали настоящей классикой рока. Самые известные из них Love Hurts, Hair of the Dog, Telegram, Every Time It Rains.