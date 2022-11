Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Умер легендарный экс-солист рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти, который был еще и создателем этого культового коллектива.

О скорбном событии группа сообщила в своих соцсетях, причины смерти 76-летнего Дэна Маккаферти не уточняется.

Но известно, что он еще в 2013 году покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.

Дэн Маккаферти страдал хроническим заболеванием легким и язвой желудка.

Напомним, рок-группа Nazareth была невероятно популярной в 70-е годы прошлого века. Хиты коллектива стали настоящей классикой рока. Самые известные из них Love Hurts, Hair of the Dog, Telegram, Every Time It Rains.