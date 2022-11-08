«Умер после ночи мучений»: Борис Корчевников оплакивает погибшего священника

Известный телеведущий Борис Корчевников эмоционально реагирует на события, происходящие в мире.

Борис Корчевников воспринимает все близко к сердцу и не стесняется плакать на публике.

Сейчас он переживает новую трагедию — гибель своего друга, священнослужителя Михаила Васильева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Борис Корчевников дал понять, что раздавлен горем. Телеведущий поделился деталями трагедии, рассказав, что смерть священника была мученической.

«Отца Михаила Васильева убили на Херсонщине. Ракета разорвалась в трех метрах от него. После ночи мучений в местной больнице он умер. Я перечитываю последние сообщения в телефоне от него», — поделился Борис Корчевников.

По материалам kp.ru.