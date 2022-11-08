Без прежнего лоска: простоволосая Брежнева предстала на публике без макияжа, маникюра и укладки

Певица Вера Брежнева в последнее время не так тщательно следит за собой, как раньше. Не так давно звезда признавалась, что с некоторых пор ей стало все равно, как она выглядит.
Через месяц у Веры Брежневой состоится камерный концерт в Риге. Певица уже приступила к репетициям, прилетев в столицу Латвии.
В микроблоге Вера Брежнева поделилась кадрами, на которых запечатлелась в студии с музыкантами, которые, вероятно, будут участвовать в ее программе.
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Перед своей аудиторией в соцсети Вера Брежнева предстала в естественном виде, от прежнего лоска не осталось и следа.
Вера Брежнева отметилась с простыми, неуложенными волосами, без макияжа и маникюра.
Вера Брежнева в Риге. Фото: соцсети
«Тихо, тихо падает свет. Свет снаружи и у меня внутри. Тихо, тихо без новостей. А мне так нужно с кем-то поговорить», — пропела в микрофон Вера Брежнева.