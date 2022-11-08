Без прежнего лоска: простоволосая Брежнева предстала на публике без макияжа, маникюра и укладки

Певица Вера Брежнева в последнее время не так тщательно следит за собой, как раньше. Не так давно звезда признавалась, что с некоторых пор ей стало все равно, как она выглядит.

Через месяц у Веры Брежневой состоится камерный концерт в Риге. Певица уже приступила к репетициям, прилетев в столицу Латвии.

В микроблоге Вера Брежнева поделилась кадрами, на которых запечатлелась в студии с музыкантами, которые, вероятно, будут участвовать в ее программе.

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