Без прежнего лоска: простоволосая Брежнева предстала на публике без макияжа, маникюра и укладки

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева прилетела в Ригу за месяц до запланированного камерного концерта.

Певица Вера Брежнева в последнее время не так тщательно следит за собой, как раньше. Не так давно звезда признавалась, что с некоторых пор ей стало все равно, как она выглядит.

Через месяц у Веры Брежневой состоится камерный концерт в Риге. Певица уже приступила к репетициям, прилетев в столицу Латвии.

В микроблоге Вера Брежнева поделилась кадрами, на которых запечатлелась в студии с музыкантами, которые, вероятно, будут участвовать в ее программе.

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Перед своей аудиторией в соцсети Вера Брежнева предстала в естественном виде, от прежнего лоска не осталось и следа.

Вера Брежнева отметилась с простыми, неуложенными волосами, без макияжа и маникюра.

Вера Брежнева в Риге. Фото: соцсети

«Тихо, тихо падает свет. Свет снаружи и у меня внутри. Тихо, тихо без новостей. А мне так нужно с кем-то поговорить», — пропела в микрофон Вера Брежнева.

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