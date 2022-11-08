И это мать двоих детей! Ефременкова из «Дома-2» бесстыдно обнажилась в душе, засняв себя на камеру (видео)

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Юлия Ефременкова улучила несколько минут, чтобы побыть одной.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова без малого два месяца назад стала мамой мальчиков-близнецов. И столько же времени она не принадлежит себе.

Беспокойные сыновья постоянно требуют внимания Юлии Ефременковой, и сейчас ей не так -то просто остаться наедине.

Накануне утром молодая мама сумела ненадолго вырваться. Вероятно, присмотреть за малышами согласился их папа Мондезир. Он, кстати, отлично справляется с младенцами, во всем помогая Юле.

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Пока Мондезир сидел с сыновьями, Юлия Ефременкова расслаблялась и раскрепощалась под душем. В микроблоге она поделилась видео, которым запечатлела, как полностью обнаженная сидит в ванне и поливает себя водой из душа.

Интимные места Юлия Ефременкова прикрыла, приняв особенную позу.

«Понедельник — день тяжелый, особенно, если в воскресенье тебе совсем не удалось поспать», — поделилась под видео своими проблемами Юлия Ефременкова.

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