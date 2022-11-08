И это мать двоих детей! Ефременкова из «Дома-2» бесстыдно обнажилась в душе, засняв себя на камеру (видео)

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова без малого два месяца назад стала мамой мальчиков-близнецов. И столько же времени она не принадлежит себе.

Беспокойные сыновья постоянно требуют внимания Юлии Ефременковой, и сейчас ей не так -то просто остаться наедине.

Накануне утром молодая мама сумела ненадолго вырваться. Вероятно, присмотреть за малышами согласился их папа Мондезир. Он, кстати, отлично справляется с младенцами, во всем помогая Юле.

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