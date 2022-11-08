«С головой не все в порядке»: Саша Черно ответила на хейт в Сети из-за беременности

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно накануне в микроблоге объявила, что сделала тест на беременность, и он показал положительный результат.

Саша Черно принимала поздравления и рассуждала о том, что ребенок ей сейчас не совсем кстати. Позже Черно объявила, что малыша не будет, поскольку анализ на ХГЧ оказался отрицательным.

После этого заявления Саши Черно начался хейт. Подписчики обвинили звезду реалити-шоу в дешевом хайпе на беременности. По их мнению, ей не следовало ничего говорить, не удостоверившись в результате.

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