«С головой не все в порядке»: Саша Черно ответила на хейт в Сети из-за беременности

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно накануне в микроблоге объявила, что сделала тест на беременность, и он показал положительный результат.
Саша Черно принимала поздравления и рассуждала о том, что ребенок ей сейчас не совсем кстати. Позже Черно объявила, что малыша не будет, поскольку анализ на ХГЧ оказался отрицательным.
После этого заявления Саши Черно начался хейт. Подписчики обвинили звезду реалити-шоу в дешевом хайпе на беременности. По их мнению, ей не следовало ничего говорить, не удостоверившись в результате.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Саша Черно пытается доказать, что всего лишь сообщала строго по факту, что с ней происходит. Таким образом она хотела убедить женскую часть своей аудитории не доверять тестам, которые часто дают сбой. Впрочем, поклонники все равно не очень верят и считают, что доля лукавства в словах Черно все же есть. Таких, Саша Черно попросила от нее отписаться.
«Пожалуйста, идите на страницу вот к тем людям, кто вас научил этому «хайпу» вам здесь не по адресу точно. У некоторых, правда, с головой не все в порядке. Во всем видят хайп. Будто бы у людей в обычной жизни ложных тестов не бывает, очнитесь», — ответила на хейт Саша Черно.