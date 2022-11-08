За первого ребенка больше полумиллиона рублей: глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2023 году

В России много семей, которые получают пособия. Государство каждый год обновляет список тех, кому положены выплаты. Недавно эксперты рассказали про новые универсальные пособия, которые будут выплачиваться беременным уже с 1 января. А теперь стало известно, что Владимир Путин заявил об увеличении материнского капитала.