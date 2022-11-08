За первого ребенка больше полумиллиона рублей: глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2023 году

В России много семей, которые получают пособия. Государство каждый год обновляет список тех, кому положены выплаты. Недавно эксперты рассказали про новые универсальные пособия, которые будут выплачиваться беременным уже с 1 января. А теперь стало известно, что Владимир Путин заявил об увеличении материнского капитала.
Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания 8 ноября. Увеличение выплат должно произойти уже в 2023 году. Глава Минтруда России Антон Котяков раскрыл подробности.
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«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей», — пояснил Котяков на совещании по социальным вопросам у президента РФ.