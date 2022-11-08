Звезда сериала «Моя прекрасная няня» отказался от семьи и стал монахом на Валааме

Актер Станислав Николаев, звезда сериала «Моя прекрасная няня», покинул киноиндустрию, развелся с женой и решил уехать в монастырь. Артист принял постриг, чтобы посвятить оставшуюся жизнь служению Богу.
Николаев поселился в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. При постриге актер принял имя Анастасий.
Несколько лет назад знаменитость развелся с женой. У пары растет дочь Ника. Родители артиста просят Станислава одуматься и вернуться к привычной жизни.
«Это не его история, блин! Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте — нет, это не жизнь!» — возмутился отец Николаева, передает StarHit.
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Стас окончил Щукинское театральное училище и в 2002 году дебютировал в кино. Он сыграл в таких проектах, как: «Моя прекрасная няня», «Отель Элеон», «Свидетели».