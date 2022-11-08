Звезда сериала «Моя прекрасная няня» отказался от семьи и стал монахом на Валааме

Актер Станислав Николаев, звезда сериала «Моя прекрасная няня», покинул киноиндустрию, развелся с женой и решил уехать в монастырь. Артист принял постриг, чтобы посвятить оставшуюся жизнь служению Богу.

Николаев поселился в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. При постриге актер принял имя Анастасий.

Несколько лет назад знаменитость развелся с женой. У пары растет дочь Ника. Родители артиста просят Станислава одуматься и вернуться к привычной жизни.