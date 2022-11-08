«Был человеком веселым и компанейским»: известный режиссер высказался об Олеге Меньшикове

Восьмого ноября отмечает свой день рождения известный актер, художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Мэтру исполнилось 62 года. В этот день Олег Меньшиков принимает поздравления от своей семьи, друзей, поклонников и коллег.

О времени сотрудничества с Олегом Меньшиковым вспомнил режиссер Александр Адабашьян.

Он работал в Олегом Меньшиковым на таких проектах, как «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Полеты во сне и наяву», «Поцелуй», «Родня».

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