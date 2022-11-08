«Был человеком веселым и компанейским»: известный режиссер высказался об Олеге Меньшикове

Восьмого ноября отмечает свой день рождения известный актер, художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Мэтру исполнилось 62 года. В этот день Олег Меньшиков принимает поздравления от своей семьи, друзей, поклонников и коллег.
О времени сотрудничества с Олегом Меньшиковым вспомнил режиссер Александр Адабашьян.
Он работал в Олегом Меньшиковым на таких проектах, как «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Полеты во сне и наяву», «Поцелуй», «Родня».
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«По крайней мере в то время, он был человеком веселым и компанейским, музыкальным. На программе у Юрия Башмета мы с ним вместе выступали: я пел, он аккомпанировал, у него это получалось гораздо профессиональнее, чем у меня. Было, так сказать, молодо и весело. Надеюсь, ничего из этого молодежного задора у него не ушло, тем более, что его профессия это предполагает», — поделился Александр Адабашьян.
Он тепло поздравил Олега Меньшикова с днем рождения, пожелав ему здоровья и творческих успехов.
РИА ФАН.