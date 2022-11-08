«Высосано из пальца»: Водонаева объяснила, почему не рассказала об интрижке Бузовой с женатым

Теледива Ольга Бузова провела прошедшие выходные в Дубае с таинственным незнакомцем. Это событие взбудоражило многие новостные СМИ. Журналистам удалось раскрыть личность нового знакомого звезды. Им оказался женатый бизнесмен. При этом знаменитая коллега ведущей Алена Водонаева не стала публиковать новость о новом романе Бузовой. Она считает, что эта новость высосана из пальца.
На выходных Бузову тайно сняли на камеру телефона во время отдыха на пляже в Дубае с мужчиной. Позже в загадочном кавалере пользователи узнали женатого челябинского депутата Илью Мительмана.
«Если у человека есть семья, жена, дети, он должен быть совсем дебил, чтобы выбрать себе публичную девушку, особенно Ольгу Бузову, о которой просто только ленивый не пишет ежедневно. Если ты выбираешь себе в пару такую девушку, и вы едете вместе отдыхать, ты, наверное, осознаешь и понимаешь, что вас обязательно сфотографируют. Я эту новость не стала давать», — сообщила Водонаева в своих соцсетях.
Еще больше новостей о моде в Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам звездной красотки, ее завалили вопросами о том, почему она не поднимает тему связи Ольги с женатым человеком. Ведущая также возмущена тем, что люди обвиняют ее в покрывательстве своей коллеги. Водонаева рассказала, что сама никогда не встречалась с женатыми, и ей сложно судить и давать оценки.