«Высосано из пальца»: Водонаева объяснила, почему не рассказала об интрижке Бузовой с женатым

Теледива Ольга Бузова провела прошедшие выходные в Дубае с таинственным незнакомцем. Это событие взбудоражило многие новостные СМИ. Журналистам удалось раскрыть личность нового знакомого звезды. Им оказался женатый бизнесмен. При этом знаменитая коллега ведущей Алена Водонаева не стала публиковать новость о новом романе Бузовой. Она считает, что эта новость высосана из пальца.

На выходных Бузову тайно сняли на камеру телефона во время отдыха на пляже в Дубае с мужчиной. Позже в загадочном кавалере пользователи узнали женатого челябинского депутата Илью Мительмана.