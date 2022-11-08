Никого не уволят: стала известна правда о драке Маковецкого и Максаковой на борту самолета

Судя по всему, скандал, который хотел разжечь Стас Садальский, останется только в его воображении.
На днях актер и блогер рассказал жуткую историю, произошедшую на борту самолета между ведущими актерами московского театра имени Вахтангова Сергеем Маковецким и Людмилой Максаковой.
Якобы Сергей Маковецкий, выпив лишнего в полете, разбушевался и набросился с кулаками на пытавшуюся его утихомирить Людмилу Максакову.
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Между тем все действующие лица этой истории от нее отреклись. Маковецкий заявил, что ничего подобного не было. Пострадавшая от его действий, как сообщал Садальский, Максакова, претензий не предъявила.
О происшествии ничего не знают в транспортной полиции. Ничего экстраординарного на борту не заметили и члены экипажа. Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что не наблюдал никакой ссоры.
Максакова и Маковецкий от претензий к Садальскому, распространившему лживые сведения, отказались. Согласны они только с тем, что действительно вместе летели на гастроли из Москвы в Новосибирск.
По материалам РИА ФАН.