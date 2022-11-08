Никого не уволят: стала известна правда о драке Маковецкого и Максаковой на борту самолета

Судя по всему, скандал, который хотел разжечь Стас Садальский, останется только в его воображении.

На днях актер и блогер рассказал жуткую историю, произошедшую на борту самолета между ведущими актерами московского театра имени Вахтангова Сергеем Маковецким и Людмилой Максаковой.

Якобы Сергей Маковецкий, выпив лишнего в полете, разбушевался и набросился с кулаками на пытавшуюся его утихомирить Людмилу Максакову.

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