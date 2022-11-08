94-летняя мать создателя «Ласкового мая» несколько часов обнимала тело сына, никого к нему не подпуская

Обстоятельства скоропостижной смерти 58-летнего Сергея Кузнецова — создателя группы «Ласковый май» и главных хитов этого коллектива стали темой шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кузнецов жил в Оренбурге со старенькой мамой, и именно 94-летняя женщина первой забила тревогу. Она на весь дом кричала, что ее сыну плохо, и соседи вызвали бригаду скорой помощи. Как позже выяснилось, у Сергея Кузнецова оторвался тромб.

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«У его мамы врач был, сделал укол. Сергей накануне чувствовал себя хорошо, шутил. Посмеялся, что после концерта в Оренбурге назовут его именем улицу. На что я ответила: «Я бы жила на улице Кузнецова». «Неужели я тебе еще не надоел?» — сказал он. Через 40 минут мама позвонила и сказала: «Он не дышит», — рассказала соседка Кузнецова.

Очевидцы рассказали, что 94-летняя мама Сергея Кузнецова несколько часов обнимала тело покойного сына, никого к нему не подпуская.

Напомним, Сергей Кузнецов умер 7 ноября. Прощание с ним состоится в Оренбурге 13 ноября.