«Расцарапала ему всю морду»: взбесившаяся Ротару набросилась на продюсера Витаса

Недавно вокруг Витаса разгорелся скандал. Певец напал с газовым баллончиком на чиновника Минтруда.

По мнению бывшего продюсера «Муз-ТВ» Олеси Сазыкиной, артист пошел в разнос после прекращения работы с Сергеем Пудовкиным.

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Олеся отметила, что ее коллега всегда отстаивал интересы своих подопечных. Однажды, во время работы с Бари Алибасовым и группой «На-На», он даже сцепился с Софией Ротару.