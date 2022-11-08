«Расцарапала ему всю морду»: взбесившаяся Ротару набросилась на продюсера Витаса

Недавно вокруг Витаса разгорелся скандал. Певец напал с газовым баллончиком на чиновника Минтруда.
По мнению бывшего продюсера «Муз-ТВ» Олеси Сазыкиной, артист пошел в разнос после прекращения работы с Сергеем Пудовкиным.
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Олеся отметила, что ее коллега всегда отстаивал интересы своих подопечных. Однажды, во время работы с Бари Алибасовым и группой «На-На», он даже сцепился с Софией Ротару.
Конфликт произошел из-за того, что Пудовкин потребовал от артистки пропустить его группу вперед. В ответ Ротару высказала что-то неприятное в адрес «На-На». Продюсер не стал отмалчиваться.
«В те времена ей, как и Алле Пугачевой, никто не решался возражать. А он поставил ее на место. В результате София Михайловна пришла в ярость и так отхлестала его подвернувшимся под руку букетом роз, что расцарапала ему шипами всю морду», — рассказала Сазыкина «Экспресс газете».