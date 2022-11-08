«Не остановить»: Алена Рапунцель похвасталась успехами маленького сына

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель воспитывает двоих сыновей и души в них не чает. Так, вчера Алена похвасталась перед своими подписчиками новыми умениями семимесячного Святослава.
Рапунцель рассказала, что у малыша случился настоящий скачок роста. У Святослава наконец-то прорезался первый зуб. Кроме этого, ребенок Рапунцель впервые пополз. Что очень обрадовало звездную маму.
«Не остановить! Пополз изучать все углы дома», — рассказала счастливая мама.
Несколько дней назад девушка опубликовала кадры с младшим сыном в своих соцсетях. Малыш сидел за стульчиком для кормления и смотрел мультики. Рапунцель рассказала о важном навыке, который освоил ребенок.
«Мы уже сидим самостоятельно», — гордо отметила звездная мама.
Младший сын Алены Рапунцель. Фото: соцсети
За несколько часов эта публикация набрала множество комментариев и положительных реакций. При этом ранее Алена пожаловалась подписчикам, что ее младший стал беспокойным из-за того, что у него режутся зубы. По словам красотки, Святослав просыпался около пяти раз за ночь и почти не спал. При этом сама Рапунцель посетовала на то, что у нее полностью сбился режим сна.
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