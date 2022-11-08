«Не остановить»: Алена Рапунцель похвасталась успехами маленького сына

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель воспитывает двоих сыновей и души в них не чает. Так, вчера Алена похвасталась перед своими подписчиками новыми умениями семимесячного Святослава.

Рапунцель рассказала, что у малыша случился настоящий скачок роста. У Святослава наконец-то прорезался первый зуб. Кроме этого, ребенок Рапунцель впервые пополз. Что очень обрадовало звездную маму.

«Не остановить! Пополз изучать все углы дома», — рассказала счастливая мама.

Несколько дней назад девушка опубликовала кадры с младшим сыном в своих соцсетях. Малыш сидел за стульчиком для кормления и смотрел мультики. Рапунцель рассказала о важном навыке, который освоил ребенок.