Раскошелилась на бриллианты: Ксения Бородина сводила моложавую маму в ресторан в ее день рождения (фото)

А 8 ноября Бородина была уже в Москве. Она провела время с мамой Инной Булатовной. Телеведущая отвела ее в ресторан, так как родительница отмечала день рождения. Примечательно, что именинница получила роскошный букет цветов. Ксения также вручила ей подарок — подвеску Bvlgari на цепочке с бриллиантами.

«Ой, дочь мне всегда такие подарочки дарит, вообще! У меня уже мурашки по коже пошли. Опять все бриллиантовое», — отметила именинница.

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