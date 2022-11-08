Раскошелилась на бриллианты: Ксения Бородина сводила моложавую маму в ресторан в ее день рождения (фото)

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что стала богата и знаменита. А еще в прошлом году у нее был брак с Курбаном Омаровым, но они развелись. Теперь Ксения открыта для новых отношений. Она стала больше путешествовать и чаще выходить в свет.
Недавно Бородина провела пять дней в Грузии. Она посвятила время дочкам Марусе и Теоне, а также подругам. Также телеведущая побывала на могиле своего отца. Его не стало в 2018 году. Похоронен он в Тбилиси.
А 8 ноября Бородина была уже в Москве. Она провела время с мамой Инной Булатовной. Телеведущая отвела ее в ресторан, так как родительница отмечала день рождения. Примечательно, что именинница получила роскошный букет цветов. Ксения также вручила ей подарок — подвеску Bvlgari на цепочке с бриллиантами.
«Ой, дочь мне всегда такие подарочки дарит, вообще! У меня уже мурашки по коже пошли. Опять все бриллиантовое», — отметила именинница.
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В соцсети Ксения поздравила маму с 62-летием. Они насладились изысканными блюдами в ресторане.
«Мамуля моя, с днем твоего рождения! Спасибо за жизнь, за твой невероятный характер, полный позитива и любви к жизни. Желаю, чтобы ни одна болезнь не коснулась тебя, дай бог тебе здоровья и долгой счастливой жизни!
А я постараюсь сделать все для того, чтобы радости и света, а главное положительных моментов, было больше в твоей жизни, люблю», — написала звезда.
Ксения Бородина с мамой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит родительница Бородиной. Многие ее осыпали комплиментами. Другие оценили подарок, который выбрала телеведущая. Она потратила на него внушительную сумму.