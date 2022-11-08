Ух, как горячо! Любовница Тимати выпятила сочные «булочки» в одних стрингах

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Валентина Иванова расслабилась на пляже.

Похоже, Тимати души не чает в своей новой возлюбленной Валентине Ивановой. Рэпер едва ли не через каждый месяц возит 19-летнюю модель на элитные курорты.

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Сейчас пара отдыхает в очередном отпуске. Девушка ежедневно балует поклонников пикантными пляжными снимками.

На новом фото Валентина покрасовалась в голубом купальнике с плавками-стрингами. Она легла на живот, подставив солнцу упругие ягодицы.

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Напомним, Тимати ни разу не был официально женат. Однако у него было два гражданских брака. Первый — с Аленой Шишковой, которая подарила ему дочь Алису, а второй — с Анастасией Решетовой, родившей рэперу сына Ратмира.

Помимо этого у музыканта-бизнесмена было много мимолетных романов с моделями. С Валентиной он встречается около девяти месяцев. Чем закончатся эти отношения, пока остается только гадать.

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