«Заплатили кровавую цену»: экстрасенс высказалась о проклятии звезд «Ласкового мая»

В понедельник, 7 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитору, который написал для коллектива все хиты, включая «Белые розы» и «Седая ночь», было всего 58 лет.
За несколько месяцев до этого, 23 июня 2022 года, умер экс-солист группы Юрий Шатунов.
После череды трагедий многие пользователи Сети вспомнили про так называемое проклятие «Ласкового мая». Впервые о нем заговорили еще в 1988-м году. Однако тогда большинство участников, включая Шатунова, в него не верили.
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Как бы там ни было, помимо Юрия и Сергея, трагически ушли из жизни барабанщик группы Игорь Игошин, клавишник Михаил Сухомлинов, экс-солист Юрий Барабаш (Петлюра), экс-солист Юрий Гуров, клавишник Арвид Юргайтис, вокалистка Влада Московская, экс-солист Александр Прико и музыкант Вячеслав Пономарев.
По мнению экстрасенса и таролога Евы Лунной, всех участников «Ласкового мая» коснулась порча, которую в свое время навела обиженная возлюбленная на продюсера коллектива Андрея Разина.
«Почти все, кто был связан с группой „Ласковый май“, заплатил свою кровавую цену. Страшные вещи с ними происходили тогда, когда они уходили из группы. Их всех настигал кармический бумеранг и забирал одного за другим», — рассказала эксперт Prozvezd.