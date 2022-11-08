«Заплатили кровавую цену»: экстрасенс высказалась о проклятии звезд «Ласкового мая»

В понедельник, 7 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитору, который написал для коллектива все хиты, включая «Белые розы» и «Седая ночь», было всего 58 лет.

За несколько месяцев до этого, 23 июня 2022 года, умер экс-солист группы Юрий Шатунов.

После череды трагедий многие пользователи Сети вспомнили про так называемое проклятие «Ласкового мая». Впервые о нем заговорили еще в 1988-м году. Однако тогда большинство участников, включая Шатунова, в него не верили.

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Как бы там ни было, помимо Юрия и Сергея, трагически ушли из жизни барабанщик группы Игорь Игошин, клавишник Михаил Сухомлинов, экс-солист Юрий Барабаш (Петлюра), экс-солист Юрий Гуров, клавишник Арвид Юргайтис, вокалистка Влада Московская, экс-солист Александр Прико и музыкант Вячеслав Пономарев.