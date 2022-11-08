Кости, обтянутые кожей: поклонников Джессики Симпсон поразило преображение звезды

Американская певица, звезда американской сцены начала 2000-х Джессика Симпсон экстремально похудела, в связи с чем поклонники заподозрили у звезды анорексию. В последнее время артистка не занимается музыкальной деятельностью, но продолжает поддерживать связь со своими фанатами в соцсетях, делиться семейными фото и рассказывать о личном.
Поклонники наблюдают за изменениями в ее жизни, обсуждают внешний вид, наряды и прическу. Фанатов в свое время шокировали радикальные изменения в имидже звезды: Джессика поправилась до 108 килограммов после рождения третьего ребенка. Как признавалась звездная блондинка, это вызывало у нее закомплексованность и неуверенность в себе, пишет издание People.
С самого начала карьеры к ней постоянно придирались из-за лишних сантиметров в талии. И 20 лет красавица, склонная к полноте, изнуряла себя интенсивными тренировками и строгими диетами.
Джессика Симпсон. Фото: соцсети
В конце концов, Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов. Однако достигнутая цель не стала пределом. Блондинка продолжает по привычке сбрасывать уже необходимый вес. Но ее тело в последнее время, судя по фотографиям, выглядит слишком худым, из-под одежды видны очертания костей. Поклонники начали волноваться за состояние здоровья кумира.
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