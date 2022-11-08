Кости, обтянутые кожей: поклонников Джессики Симпсон поразило преображение звезды

Американская певица, звезда американской сцены начала 2000-х Джессика Симпсон экстремально похудела, в связи с чем поклонники заподозрили у звезды анорексию. В последнее время артистка не занимается музыкальной деятельностью, но продолжает поддерживать связь со своими фанатами в соцсетях, делиться семейными фото и рассказывать о личном.

Поклонники наблюдают за изменениями в ее жизни, обсуждают внешний вид, наряды и прическу. Фанатов в свое время шокировали радикальные изменения в имидже звезды: Джессика поправилась до 108 килограммов после рождения третьего ребенка. Как признавалась звездная блондинка, это вызывало у нее закомплексованность и неуверенность в себе, пишет издание People.

С самого начала карьеры к ней постоянно придирались из-за лишних сантиметров в талии. И 20 лет красавица, склонная к полноте, изнуряла себя интенсивными тренировками и строгими диетами.