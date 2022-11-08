«Нереальная красотка»: Ходченкова в одной мокрой рубашке сверкнула прелестями на пляже

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис в России. Она также снималась в Голливудских фильмах. Два года назад артистка возглавила топ-50 главных актрис России последнего десятилетия. В свои 39 лет она продолжает сниматься и недавно удивила фанатов, когда сыграла беременную.
Артистка также занимается танцами на пилоне. Много времени она уделяет спорту. Не удивительно, что Ходченкова может похвастаться точеной фигурой. Поклонники удивляются тому, что она не замужем. Более того, блондинка не рассказывает о личной жизни.
На этот раз Светлана отметилась на курорте. Вот уже несколько дней она отдыхает на море. Актриса выложила кадры, на которых предстала в одной рубашке оверсайз мужского кроя. Она шла босиком по пляжу. Ее наряд намок. Блондинка не только показала длинные и стройные ноги, но и засветила прелести фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ходченкова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Как же это красиво», «Вы выглядите превосходно», «Просто идеальная фигура», «Рубашка возлюбленного?», «Это невероятно привлекательно», «Русалочка», «Нереальная красотка», «Очень хороша», — стали писать подписчики.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды