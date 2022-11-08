«Нереальная красотка»: Ходченкова в одной мокрой рубашке сверкнула прелестями на пляже

На этот раз Светлана отметилась на курорте. Вот уже несколько дней она отдыхает на море. Актриса выложила кадры, на которых предстала в одной рубашке оверсайз мужского кроя. Она шла босиком по пляжу. Ее наряд намок. Блондинка не только показала длинные и стройные ноги, но и засветила прелести фигуры.

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