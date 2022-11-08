Умер озвучивший шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филлипс

На 99-м году жизни умер британский актер, озвучивавший распределяющую шляпу в фильме «Гарри Поттер», Лесли Филлипс.
Пожилой артист скончался в понедельник, 7 ноября, после продолжительной болезни. Известно, что Лесли Филлипс перенес два инсульта.
Лесли Филлипс наиболее известен, благодаря своей работе над культовым фильмом о юном волшебнике Гарри Поттере. Всего же, фильмография актера насчитывает более 140 проектов.
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Помимо этого, Филлипс являлся участником Второй мировой войны, он служил в звании младшего лейтенанта Королевской артиллерии.
По материалам The Mirror.