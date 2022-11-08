«Проклятие было возложено»: таролог обвинила Разина в смерти Шатунова и Кузнецова

В понедельник, 7 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитору, который написал для коллектива все хиты, включая «Белые розы» и «Седая ночь», было всего 58 лет. Он умер через несколько месяцев после смерти экс-солиста коллектива Юрия Шатунова.

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После трагедии пользователи Сети начали активно обсуждать слухи о проклятии группы, участники которой один за другим ушли их жизни молодыми.

По мнению экстрасенса и таролога Евы Лунной, между Шатуновым и Кузнецовым была кармическая связь. Связаны были артисты и с другими членами коллектива, включая Андрей Разина.

Лунная заверила, что именно продюсер стал причиной ранней смерти звезд.