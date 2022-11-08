«Проклятие было возложено»: таролог обвинила Разина в смерти Шатунова и Кузнецова

В понедельник, 7 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитору, который написал для коллектива все хиты, включая «Белые розы» и «Седая ночь», было всего 58 лет. Он умер через несколько месяцев после смерти экс-солиста коллектива Юрия Шатунова.
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После трагедии пользователи Сети начали активно обсуждать слухи о проклятии группы, участники которой один за другим ушли их жизни молодыми.
По мнению экстрасенса и таролога Евы Лунной, между Шатуновым и Кузнецовым была кармическая связь. Связаны были артисты и с другими членами коллектива, включая Андрей Разина.
Лунная заверила, что именно продюсер стал причиной ранней смерти звезд.
«Ни Шатунов, ни Кузнецов, не должны были скончаться так рано. А виной всему история из жизни Андрея Разина. Проклятие, которое было возложено на него, распространилось на всех, кто был связан с «Ласковым маем», — рассказала таролог Prozvezd.
По словам Евы, в юности Разин обидел одну из своих возлюбленных, из-за чего она навела на него порчу.
«Она должна была бы погубить Андрея, отразившись на всех его делах. Но он вовремя это почувствовал и поставил защиту, которая отзеркалила проклятие на людей, тесно с ним связанных», — пояснила эксперт.