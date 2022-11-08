Кукольная внешность: как выглядит младшая дочка Саши Задойнова из «Дома-2»

Саша Задойнов с дочкой

Саша Задойнов с дочкой. Фото: соцсети

Наследнице экс-участника проекта Саши Задойнова и его жены исполнилось девять месяцев.

В семье бывших участников «Дома-2» Александра и Ксении Задойновых подрастает дочка София.

8 ноября малышке исполнилось девять месяцев. По этому случаю родители опубликовали в телеграм-канале снимок подросшей Софии.

С фотографии смотрит хорошенькая девочка с кукольным личиком и большими глазами.

«Нашей Софии 9 месяцев», — подписал кадр счастливый отец Александр Задойнов.

Дочь Саши и Ксении Задойновых. Фото: соцсети

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Увидев подросшую наследницу Задойновых, поклонники пришли в восторг.

«Хорошая девочка — здоровья ей», «С 9 месяцами счастья», «Куколка маленькая», «Красотка», «Другой она и не могла быть у таких родителей», — высказались в Сети.

Напомним, София родилась 8 февраля. Она стала первым и очень долгожданным ребенком для Ксении Задойновой, и третьим — для Саши Задойнова. У него есть две старшие дочери от предыдущих отношений.

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