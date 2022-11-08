А прическа станет хитом: Ким Кардашьян в эффектном платье-пакете Dolce & Gabbana появилась на премии

Завершением образа стали лодочки, которые также были выполнены из «невидимого» материала. Кардашьян сделала мокрую укладку, зачесав волосы назад. Стилисты уже отмечают, что такая прическа станет трендом. Еще одной деталью стало то, что светская львица отказалась от всех украшений. Знаменитость получит свою первую награду Amazon Fashion Innovation Award за бренд Skims.

А вот лук Ким вызвал много вопросов. Его даже называли платьем-пакетом.