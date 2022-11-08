А прическа станет хитом: Ким Кардашьян в эффектном платье-пакете Dolce & Gabbana появилась на премии

Ким Кардашьян является одной из самых известных персон в мире. Она участвовала в реалити-шоу, создала свой бренд одежды и косметики. А в этом году артистка развелась с Канье Уэстом. К ней теперь приковано все внимание общественности. Она не пропускает светских раутов и всю осенью появлялась на модных показах.
Недавно Кардашьян путешествовала по Европе. Она отметилась в фееричных нарядах, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. Также американская дива отметила свой день рождения, выбрав необычный наряд. Она уже давно стала одной из тех, кто задает тренды.
Накануне в Нью-Йорке состоялась престижная церемония награждения CFDA Fashion Awards. На этом мероприятии вручались награды за достижения в сфере моды. Ким не могла пропустить премию. На ковровой дорожке она появилась в необычном платье-бюстье Dolce & Gabbana. Черный шелковые корсет был покрыт прозрачной лаковой тканью. Наряд подчеркнул ее талию.
Завершением образа стали лодочки, которые также были выполнены из «невидимого» материала. Кардашьян сделала мокрую укладку, зачесав волосы назад. Стилисты уже отмечают, что такая прическа станет трендом. Еще одной деталью стало то, что светская львица отказалась от всех украшений. Знаменитость получит свою первую награду Amazon Fashion Innovation Award за бренд Skims.
А вот лук Ким вызвал много вопросов. Его даже называли платьем-пакетом.
Ким Кардашьян. Фото: Global Look Press