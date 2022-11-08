«Долго болел, жил небогато»: Миро пожалела покойного создателя «Ласкового мая»

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Особенно Миро огорчило то, что к концу жизни Кузнецов лишился всех денег, которых должно было быть немало, учитывая былую популярность «Ласкового мая».

«Вся страна знала коллектив, было много денег, а потом все куда-то исчезло. Если Юра остался, пусть не очень богатым, но хотя бы обеспеченным человеком, то у Сергея и денег-то не было. Было все, не осталось ничего, и рано умер», — написала Лена.