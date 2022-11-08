«Долго болел, жил небогато»: Миро пожалела покойного создателя «Ласкового мая»

В понедельник, 7 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитору, который написал для коллектива все хиты, включая «Белые розы», было всего 58 лет.
Лена Миро пожалела артиста.
«Долго болел. Жил не очень богато последние годы. И ушел вслед за Юрой из-за сердечного приступа», — высказалась блогерша.
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Особенно Миро огорчило то, что к концу жизни Кузнецов лишился всех денег, которых должно было быть немало, учитывая былую популярность «Ласкового мая».
«Вся страна знала коллектив, было много денег, а потом все куда-то исчезло. Если Юра остался, пусть не очень богатым, но хотя бы обеспеченным человеком, то у Сергея и денег-то не было. Было все, не осталось ничего, и рано умер», — написала Лена.
Напомним, экс-солист группы Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.