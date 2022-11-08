«Сложные отношения»: Волочкова пожаловалась на трудное общение с дочерью-подростком

Балерина Анастасия Волочкова воспитывает 17-летнюю дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Звезда уже много лет назад рассталась с отцом своего единственного ребенка. Ариадна сначала жила с ней, а потом переехала к своему отцу. В связи с этим балерина и пожаловалась на непростые отношения с дочерью-подростком.

Волочкова отметила, что иногда им сложно понять друг друга. Сейчас девушка большую часть времени живет вместе с отцом и его новой супругой, телеведущей Еленой Николаевой. Недавно у пары родился сын Александр. При этом у девушки хорошие отношения с мачехой.

«Мы не очень часто общаемся. У нас отношения достаточно сложные. Она живет сейчас со своим папой, с его женой новоиспеченной и с их сыном», — цитирует балерину Пятый канал.

По словам Анастасии, она все чаще стала замечать в девочке свои черты. В 2023 году Ариадна окончит школу, поэтому на данном этапе встал вопрос о том, где она будет получать высшее образование.