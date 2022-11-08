Обходится в 25 тысяч рублей в месяц: стали известны подробности пребывания Татьяны Дорониной в доме престарелых

На днях стало известно, что народная артистка СССР, 89-летняя Татьяна Доронина, находится не в элитном пансионате в Барвихе, а в геронтологическом центре «Юго-Западный».
Если в первом ее пребывание обходилось в 26 тысяч рублей в сутки, то во втором проживание в разы бюджетнее.
Двухкомнатный номер с кухней, душем и санузлом стоит 25 тысяч рублей в месяц.
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В геронтологическом центре Татьяне Дорониной оказывается медицинская помощь. Здесь есть сиделки с медицинским образованием. Питание — исключительно правильное, все готовится на пару или варится, продукты только свежие.
Уточняется, что контракт на проживание Татьяны Дорониной в геронтологическом центре временный, в январе актриса будет сама решать, продлевать его или нет.
Попасть в геронтологический центр непросто. Туда допускаются только коренные москвичи и ветераны Великой Отечественной войны.
По материалам РИА ФАН.