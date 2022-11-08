Обходится в 25 тысяч рублей в месяц: стали известны подробности пребывания Татьяны Дорониной в доме престарелых

На днях стало известно, что народная артистка СССР, 89-летняя Татьяна Доронина, находится не в элитном пансионате в Барвихе, а в геронтологическом центре «Юго-Западный».

Если в первом ее пребывание обходилось в 26 тысяч рублей в сутки, то во втором проживание в разы бюджетнее.

Двухкомнатный номер с кухней, душем и санузлом стоит 25 тысяч рублей в месяц.

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