«Ее назвали золотой антилопой, ей это понравилось»: Пашу высказался о звездной болезни Клавы Коки

Сейчас Клава Кока по праву считается одной из самых популярных российских певиц. Недавно она заявила, что поставила абсолютный рекорд по количеству выходов на сцену среди всех подопечных музыкального лейбла Black Star.
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Один из основателей бренда, Пашу (Павел Курьянов), заверил, что успех не вскружил голову 26-летней артистке.
«Ее недавно назвали золотая антилопа Black Star. Ей это понравилось. Но она не зазвездилась. Она осталась такой же позитивной, милой и работоспособной девочкой. Когда у нее есть какие-то сложности, она обращается. Мы работаем как команда, поэтому есть такие результаты», — рассказал бизнесмен в YouTube-шоу «НеФорбсы».
Пашу отметил, что сейчас артистам сложно покорять шоу-бизнес в одиночку. Для этого обязательно нужна хорошая команда. Клава это понимает.
«У нас тоже на пути были моменты, когда стул вышибала жизнь. И мы оказывались рядом, все стабилизировали и шли дальше. Я думаю, она эти моменты видела, и они ей дают надежную опору», — резюмировал Курьянов.