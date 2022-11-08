«Ее назвали золотой антилопой, ей это понравилось»: Пашу высказался о звездной болезни Клавы Коки

Сейчас Клава Кока по праву считается одной из самых популярных российских певиц. Недавно она заявила, что поставила абсолютный рекорд по количеству выходов на сцену среди всех подопечных музыкального лейбла Black Star.

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Один из основателей бренда, Пашу (Павел Курьянов), заверил, что успех не вскружил голову 26-летней артистке.