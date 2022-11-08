«Дома сидят! У них деньги...»: Ефременкова из «Дома-2» взвилась из-за намеков на лентяйство

Юлия Ефременкова только недавно выписалась из роддома. Она стала мамой двойни, у нее подрастают сыновья. Нянчиться с новорожденными малютками звезде «Дома-2» помогает ее возлюбленный Мондезир.

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