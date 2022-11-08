«Дома сидят! У них деньги...»: Ефременкова из «Дома-2» взвилась из-за намеков на лентяйство

Юлия Ефременкова только недавно выписалась из роддома. Она стала мамой двойни, у нее подрастают сыновья. Нянчиться с новорожденными малютками звезде «Дома-2» помогает ее возлюбленный Мондезир.
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К слову, молодая мамочка никак не ожидала столкнуться с критикой хейтеров, которые поддели ее за лентяйство. Кстати, досталось и Мондезиру. Звезда «Дома-2» не скрыла своего удивления, поняв, что среди ее подписчиков есть те, кто обсуждает их достаток и поступление финансов.
«А вы видите, что они не работают! Дома сидят. У них деньги с блога идут благодаря нашим просмотрам и активу», — написала одна из фанаток.
«Боже, ну вот с чего вы берете, что мы не работаем! В привычном для вас формате не работаем! Ну если вы не знаете, зачем наводить смуту?» — взвилась Ефременкова.
По материалам «Вокруг ТВ».