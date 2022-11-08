Звезда телешоу рассказала, почему умер Кузнецов: снова прозвучало имя Шатунова

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова поделилась своей версией кончины создателя «Ласкового мая» Сергея Шатунова. Она считает, что в ней есть след Юрия Шатунова, композитор так и не смог смириться с его уходом.

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«Они энергетически находились в одних информационных полях и были очень близки. Сергей регулярно пытался найти ответ: «Почему Юра ушел так рано?» Эти мысли его эмоционально опустошали. Такое ощущение, что Кузнецова забрал Шатунов!» — заявила Кажетта изданию МК.ru.

Участница телешоу заметила, что Сергей Кузнецов жил в очень нестабильном эмоциональном состоянии. Он написал множество любимых народом хитов, но высокого дохода так и не получил. Из-за этого он сильно переживал.