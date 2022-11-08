Звезда телешоу рассказала, почему умер Кузнецов: снова прозвучало имя Шатунова

Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов.

Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press

Кажетта Ахметжанова полагает, что композитор прожил непростые дни после ухода солиста коллектива.

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова поделилась своей версией кончины создателя «Ласкового мая» Сергея Шатунова. Она считает, что в ней есть след Юрия Шатунова, композитор так и не смог смириться с его уходом.

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«Они энергетически находились в одних информационных полях и были очень близки. Сергей регулярно пытался найти ответ: «Почему Юра ушел так рано?» Эти мысли его эмоционально опустошали. Такое ощущение, что Кузнецова забрал Шатунов!» — заявила Кажетта изданию МК.ru.

Участница телешоу заметила, что Сергей Кузнецов жил в очень нестабильном эмоциональном состоянии. Он написал множество любимых народом хитов, но высокого дохода так и не получил. Из-за этого он сильно переживал.

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