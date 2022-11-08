«Вообще не общаемся»: после чего Пашу объявил бойкот Тимати

Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов) долгое время были близкими друзьями. Знаменитости даже вместе начинали вести бизнес, в 2006 году основав музыкальный лейбл Black Star.
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Летом 2020 года Тимати покинул компанию, заявив, что его взгляды на ведение бизнеса разошлись с партнерами. После этого они с Пашу перестали поддерживать отношения.
«Мы вообще не общаемся. Я об этом не думаю. Мы никогда не закрываем двери. Возможно, когда-то будем общаться, возможно — нет. Зависит от того, как сложатся наши дороги, где-то пересекутся или нет. Я спокойно на это смотрю», — рассказал Курьянов в YouTube-шоу «НеФорбсы».
Ранее Павел подчеркнул, что лейбл успешно работает и без Тимати. При этом бизнесмен не стал скрывать, что без рэпера жизнь компании стала менее яркой.