«Вообще не общаемся»: после чего Пашу объявил бойкот Тимати

Пашу и Тимати. Фото: Global Look Press

Пашу и Тимати. Фото: Global Look Press

Основатели лейбла Black Star много лет были близкими друзьями.

Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов) долгое время были близкими друзьями. Знаменитости даже вместе начинали вести бизнес, в 2006 году основав музыкальный лейбл Black Star.

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Летом 2020 года Тимати покинул компанию, заявив, что его взгляды на ведение бизнеса разошлись с партнерами. После этого они с Пашу перестали поддерживать отношения.

«Мы вообще не общаемся. Я об этом не думаю. Мы никогда не закрываем двери. Возможно, когда-то будем общаться, возможно — нет. Зависит от того, как сложатся наши дороги, где-то пересекутся или нет. Я спокойно на это смотрю», — рассказал Курьянов в YouTube-шоу «НеФорбсы». 

Ранее Павел подчеркнул, что лейбл успешно работает и без Тимати. При этом бизнесмен не стал скрывать, что без рэпера жизнь компании стала менее яркой.

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