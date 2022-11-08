«Все, что было создано с ним, ушло»: что произошло с Black Star без Тимати

В 2006 году Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер Чессем основали музыкальный лейбл Black Star. Летом 2020 года рэпер покинул компанию, заявив, что его взгляды на ведение бизнеса разошлись с партнерами.
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По словам Пашу, за время отсутствия Тимати бренд очень изменился.
«Много чего пришлось поменять в бизнесе. Все, что было создано с ним, оно потихоньку ушло с течением времени. Все, что было создано без него, оно продолжает набирать обороты и развиваться», — рассказал Курьянов в YouTube-шоу «НеФорбсы».
Бизнесмен заверил, что лейбл продолжает стабильно работать.
«В целом все хорошо, насколько это возможно в сегодняшней ситуации. Без него, конечно, скучно. С ним всегда были большие яркие вспышки, моменты. Но без него стабильно движемся и растем», — подытожил Пашу.