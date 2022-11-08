«Сдалась цвету бесповоротно»: Подольская предстала в самом модном платье-водолазке в Минске

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц. Она прославилась после участия в «Фабрике звезд». Теперь артистка продолжает выпускать новые треки и клипы. Она не скрывает, что старается сохранить молодость. Ей также нравится выглядеть модно. И хоть звезда растит двоих сыновей, она всегда находит время на себя.
Этой осенью Подольская часто выступала и ездила на съемки своей передачи. Она также гуляла с детьми. Каждый раз артистка представала в новом образе. Она носит как платья, так и удобные повседневные луки с пальто и пуховиками.
Примечательно, что Наталья на днях приехала в Минск. Пока она не стала раскрывать цели своей поездки. Однако певица успела не только погулять, но и устроила шопинг. Она примерила платье-водолазку длины миди. Артистка осталась в восторге от наряда. Примечательно, что именно такие платья стали хитом сезона.
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«Ну что ж такое! Прямо в центре Минска на меня оно напало! Сдалась цвету бесповоротно! Оно меня уже на входе пасло», — поделилась звезда.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, цвета электрик уже не первый сезон в тренде. От Леры Кудрявцевой до Ольги Бузовой звезды выбирают такой оттенок.