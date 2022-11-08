«Сдалась цвету бесповоротно»: Подольская предстала в самом модном платье-водолазке в Минске

Примечательно, что Наталья на днях приехала в Минск. Пока она не стала раскрывать цели своей поездки. Однако певица успела не только погулять, но и устроила шопинг. Она примерила платье-водолазку длины миди. Артистка осталась в восторге от наряда. Примечательно, что именно такие платья стали хитом сезона.

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