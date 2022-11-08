Красотка-любовница Тимати обтянула свои крепкие «буйки» крошечным лифом

На днях Тимати увез свою новую возлюбленную Валентину Иванову в очередной отпуск. Пара пока не рассказала, куда именно отправилась, однако начала активно делиться пляжными снимками.

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В новом ролике 19-летняя избранница рэпера похвасталась точеной фигурой. Она прилегла на мягкий шезлог, надев бикини с анималистичным принтом и черную бейсболку.