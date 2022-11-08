Красотка-любовница Тимати обтянула свои крепкие «буйки» крошечным лифом

На днях Тимати увез свою новую возлюбленную Валентину Иванову в очередной отпуск. Пара пока не рассказала, куда именно отправилась, однако начала активно делиться пляжными снимками.
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В новом ролике 19-летняя избранница рэпера похвасталась точеной фигурой. Она прилегла на мягкий шезлог, надев бикини с анималистичным принтом и черную бейсболку.
Напомним, через считанные месяцы Тимати и Валентина отметят первую годовщину с начала отношений. Вопреки слухам, что рэпер встречается с моделью ради пиара, пара выглядит очень счастливой.
За год бизнесмен-музыкант успел познакомить возлюбленную с друзьями и даже представить ее маме Симоне. Похоже, женщина одобрила выбор сына. Она несколько раз летала на отдых с ним и его новой девушкой.
Валентина Иванова. Фото: соцсети