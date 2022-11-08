Бесстыдно засветила прелести в воде: Нюша в мокром мини-бикини обнажила свои сдобные формы на Мальдивах

Примечательно, что теперь Нюша выложила кадры, которые были сняты на Мальдивах. Несколько раз летом певица отдыхала на островах. Она покрасовалась в мини-бикини. Артистка нежилась в океане, а волны омывали ее прелести. Также она бегала по пляжу в прилипшем к телу платье. Звезда показала все свои формы.

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