Бесстыдно засветила прелести в воде: Нюша в мокром мини-бикини обнажила свои сдобные формы на Мальдивах

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что раньше регулярно гастролировала и выпускала новые треки. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала больше посвящать себя семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу, а также малыша Саффрона, которому всего 10 месяцев. Звезда с ними проводит время в Дубае.
После вторых родов Нюша приводит себя в форму. Она уже без стеснения носит боди и мини-шорты. Однако певицу на днях заподозрили в новой беременности. В силуэтных платьях артистка не смогла скрыть животик.
Примечательно, что теперь Нюша выложила кадры, которые были сняты на Мальдивах. Несколько раз летом певица отдыхала на островах. Она покрасовалась в мини-бикини. Артистка нежилась в океане, а волны омывали ее прелести. Также она бегала по пляжу в прилипшем к телу платье. Звезда показала все свои формы.
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Поклонники были ошарашены кадрами. Многие считают, что певица стала более откровенной в своих нарядах. Они подозревают, что Нюша хочет выставлять свои формы напоказ, после того как пережила измену со стороны мужа.
«Ну что за вид! Нюша, ты же мама», «Ну фигурка тут хороша, а откуда теперь живот появился?», «Контент стал однообразный», «Прям сдобная такая», «Скромности нет», — стали писать подписчики.