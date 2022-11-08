В спине прогнулась и в шпагат ушла! Загитова в облегающем трико щегольнула растяжкой на полу

Алина Загитова пока не выступает на соревнованиях, зато мелькает на ТВ. Вместе с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой подопечная Этери Тутберидзе ведет проект «Ледниковый период». В своем Telegram-канале фигуристка поделилась свежими кадрами, устроив разминку в тесной каморке. Оказывается, для того, чтобы прогреть мышцы, не обязательно ходить в зал. Так, Алина показала самые простые и действенные упражнения для разогрева мышц всего тела.

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