В спине прогнулась и в шпагат ушла! Загитова в облегающем трико щегольнула растяжкой на полу

Алина Загитова пока не выступает на соревнованиях, зато мелькает на ТВ. Вместе с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой подопечная Этери Тутберидзе ведет проект «Ледниковый период». В своем Telegram-канале фигуристка поделилась свежими кадрами, устроив разминку в тесной каморке. Оказывается, для того, чтобы прогреть мышцы, не обязательно ходить в зал. Так, Алина показала самые простые и действенные упражнения для разогрева мышц всего тела.
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Алина Загитова щегольнула в облегающем трико, растянувшись на полу. Сначала фигуристка размяла спину на валике, потом потянула связки поясницы и позвоночника, не забыв и про ноги — колени, внутреннюю сторону бедра, икры. А также плечевой отдел, запястья.
Алина Загитова в лосинах села на шпагат. Фото: личный архив
Потом спортсменка села на шпагат с легкостью и грацией пантеры. И в самом конце растерла коленный сустав.