Им не будет сносу! Джинсы на зиму, которые переживут остальные тренды

Среди ультрамодных моделей джинсов назван тот фасон, который переживет все остальные тренды. И это джинсы mom — расслабленные, свободные с завышенной талией. Эти брюки из денима были на пике популярности в 80-е. Сегодня некогда универсальный фасон перекочевал в классический гардероб.
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Джинсы mom самые практичные. Фото: Global Look Press
Самыми универсальными станут джинсы mom без разрезов и декора, а также достаточно длинные, чтобы при желании штанины можно было подвернуть, а зимой выправить. Сносу им не будет! Эти джинсы из денима идеально впишутся и в летний, и в зимний гардероб.
По материалам Marieclaire.