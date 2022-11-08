Им не будет сносу! Джинсы на зиму, которые переживут остальные тренды

Среди ультрамодных моделей джинсов назван тот фасон, который переживет все остальные тренды. И это джинсы mom — расслабленные, свободные с завышенной талией. Эти брюки из денима были на пике популярности в 80-е. Сегодня некогда универсальный фасон перекочевал в классический гардероб.

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