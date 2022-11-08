«Никому этого не пожелаю»: Гагарина с ужасом вспомнила о панических атаках

Полина Гагарина неожиданно разоткровенничалась, беседуя с поклонниками в соцсети. В числе прочего певица призналась, что четыре года мучилась от панических атак.
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Звезда постаралась поддержать тех, кто тоже столкнулся с подобной проблемой. Она отметила, что избавилась от приступов.
«Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые переживают это сейчас. Хочу вас поддержать тем, чтобы вы были абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Я точно знаю», — поделилась Полина.
Напомним, сейчас Гагарина находится на пике популярности. Концерты артистки, которые проходят с аншлагами, расписаны на месяцы вперед.
Недавно выпускницу «Фабрики звезд» признали самой популярной современной певицей. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ.