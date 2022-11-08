«Никому этого не пожелаю»: Гагарина с ужасом вспомнила о панических атаках

Полина Гагарина неожиданно разоткровенничалась, беседуя с поклонниками в соцсети. В числе прочего певица призналась, что четыре года мучилась от панических атак.

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Звезда постаралась поддержать тех, кто тоже столкнулся с подобной проблемой. Она отметила, что избавилась от приступов.