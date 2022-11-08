Настоящее спасение! Джинсы, которые мгновенно стройнят и вытягивают рост

Мода циклична и то, что пользовалось популярностью пять десятков лет назад, — на пике и сегодня. Некогда остромодные вещи с годами переходят в эшелон вечной классики. Яркий пример — джинсы клеш, которым в 70-е годы прошлого столетия не было сносу.

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Пошив этих брюк из денима обыгрывали в разных вариациях: подлиннее, покороче, поуже или посвободнее. С декором, вышивкой или лаконичные.

Однако настоящей классикой стала модель flare jeans — облегающие джинсы со средней посадкой, зауженные к низу. Этот фасон визуально корректирует фигуру. В целом клеш — это спасение для тех, кто хочет выглядеть выше и стройнее.