Анжелика Агурбаш погрязла в долгах! Банк ВТБ отсудил у певицы кругленькую сумму

Анжелика Агурбаш. Фото: Global Look Press

Анжелика Агурбаш. Фото: Global Look Press

Звезда не рассчиталась с кредитом.

Десять лет назад Анжелика Агурбаш со скандалом делила совместно нажитое имущество с экс-супругом — «мясным королем» Николаем Агурбашем. Тогда певица оформила в банке кредитную карту на миллион рублей.

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Деньги звезда потратила, а вот возвращать не пожелала. В итоге к 2022 году Анжелика задолжала банку ВТБ 686 тысяч рублей. 

По информации Telegram-канала Mash, кредитная организация обратилась в суд и выиграла дело. Теперь артистка будет вынуждена все же вернуть долг. 

К слову, это не первый скандал, который разразился вокруг Агурбаш в этом году. Ранее певице предъявила претензии белорусская фабрика шуб. 

Звезда взяла у организации на реализацию 40 элитных изделий, но не оплатила их. Представители фабрики обратились в суд с требованием выплаты в размере 83 тысяч долларов.

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