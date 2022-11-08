Анжелика Агурбаш погрязла в долгах! Банк ВТБ отсудил у певицы кругленькую сумму

Десять лет назад Анжелика Агурбаш со скандалом делила совместно нажитое имущество с экс-супругом — «мясным королем» Николаем Агурбашем. Тогда певица оформила в банке кредитную карту на миллион рублей.

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Деньги звезда потратила, а вот возвращать не пожелала. В итоге к 2022 году Анжелика задолжала банку ВТБ 686 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала Mash, кредитная организация обратилась в суд и выиграла дело. Теперь артистка будет вынуждена все же вернуть долг.