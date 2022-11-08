«Упругость лица, богатство волос»: Савельева показала, как выглядит моложавая теща Сафонова

Саша Савельева в stories микроблога поделилась свежим фото, показав, как выглядит ее моложавая мама. Певица показала снимок, который был сделан во время визита стоматолога. Помимо того, что артистка осталась довольна результатом лечения и маминой улыбкой, она также позволила поклонникам восхититься тем, как молодо и ухоженно выглядит ее родительница.

Снимками мамы в личном профиле поп-дива делится крайне редко. Поклонники заметили, что теща Кирилла Сафонова может похвастаться утонченной зрелой красотой. Надежда Александровна передала своей дочери лучшие гены. У мамы певицы гладкая упругая кожа лица, густые курчавые волосы, озорной взгляд, сияющая улыбка.

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