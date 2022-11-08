Сменившего имидж Безрукова не узнали поклонники: «Бородка делает старше. Уберите!»

Сергей Безруков поделился в соцсетях свежими кадрами, на которых не узнали артиста. Актер кардинально сменил имидж, сделав ленинскую бородку треугольником, и коротко подстриг волосы.

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С такой стрижкой волосы Безрукова дали какой-то эффект рыжины, который не был заметен ранее. Возможно, здесь поработал мастер над колорированием.

Стоит отметить, что далеко не всем такой образ Сергея Безрукова пришелся по вкусу, его микроблог сейчас наполняется комментариями, в числе которых есть и недовольные.