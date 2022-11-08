Валя Карнавал козырнула шаровидным декольте по кромочке топика, задрав ногу на стену

Валя Карнавал то и дело влипает в скандалы. То артистка получила едкую отповедь от джазовой певицы Ларисы Долиной, оконфузившись на съемках шоу «Музыкалити», то вляпалась в распри с Даней Милохиным, который позже все-таки извинился перед Валей за свои оскорбительные слова. И то благодаря Саше Стоуну. Молодой человек вступился за любимую, поставив блогера на место.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».