Валя Карнавал козырнула шаровидным декольте по кромочке топика, задрав ногу на стену

Валя Карнавал то и дело влипает в скандалы. То артистка получила едкую отповедь от джазовой певицы Ларисы Долиной, оконфузившись на съемках шоу «Музыкалити», то вляпалась в распри с Даней Милохиным, который позже все-таки извинился перед Валей за свои оскорбительные слова. И то благодаря Саше Стоуну. Молодой человек вступился за любимую, поставив блогера на место.
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Валя Карнавал в топике щегольнула стройной фигурой. Фото: личный архив
В своем микроблоге певица поделилась свежим фото, показав постройневшую фигуру в топике и ультрамодных брюках в спортивном стиле. При этом Валя блеснула скромным шаровидным декольте.
«Какая красотка!», «Милашка», «Смело!», «Похудела так», «Тростинка! Кто бы откормил» — стали писать фолловеры.