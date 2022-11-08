Все больше похожа на Жанну: сестра Фриске показала подросшую дочь на ее 7 месяцев

Сестра Жанны Фриске, Наталья Фриске, которая тоже некоторое время выступала в составе «Блестящих», похвасталась в Сети подросшей дочкой Луной.

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Родственница знаменитости, в отличие от многих, не стесняется показывать крошку лицом, видимо, ей несвойственны суеверия. Поэтому поклонники довольно часто сравнивают малышку с Жанной Фриске.

«А нам сегодня 7 месяцев. Как быстро летит время!» — написала под обнародованным кадром Наталья.

Пользователи Сети заметили, что Луна стала еще больше напоминать Жанну Фриске.

Напомним, дочь у Натальи Фриске родилась от парикмахера Александра. Она прекратила с ним отношения еще беременной, не сойдясь с возлюбленным характером.