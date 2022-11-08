«Кто не любит поваляться — тот врет!»: Гузеева ошеломила лицом спросонья, лежа в постели

Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками, записав видео для stories личного микроблога, не вылезая из кровати. Ведущая программы «Давай поженимся!» едва ли не с головой нырнула под одеяло, показав свое позднее утро. Актриса дала понять, что воспользовалась возможностью понежиться в постели, насладившись неспешностью.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Кто не любит поваляться в кровати — тот врет! Даже если за окном практически весна, шикарная погода! Ну ладно, я сейчас себя заставлю... погуляю с палками. Всех целую!» — отметила Гузеева.
Лариса Гузеева ошеломила лицом без макияжа спросонья, показав себя в естественном виде. Выглядит телеведущая просто восхитительно — молодо и свежо.
Лариса Гузеева отоспалась. Фото: личный архив
«Вау! Круто», «Вам можно только позавидовать», «Вот это кайф!», «Выглядите просто замечательно», «Сон на пользу!» — написали фолловеры.