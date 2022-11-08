«Наше чудо поздравляет папу»: Пригожин растрогал публику милейшим видео с внучкой Валерии

Иосиф Пригожин показал в своем телеграм-канале видео с внучкой Валерии, которую он тоже считает родной. Маленькая Селин трогательно обратилась к папе на его 24-летие.

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Крошка выучила стихотворение и при помощи взрослых рассказала его в праздник.

«Наше чудо поздравляет папу с днем рождения. Ей еще нет двух лет», - с гордостью сказал продюсер.

Отметим, что Селин родилась у младшего сына Валерии Арсения. У певицы также есть дочь Анна и сын Артемий. Они родились в браке с продюсером Александром Шульгиным.