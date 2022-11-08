«Крючковатый нос, а взгляд потухший»: как сейчас выглядит «пропавшая» Брежнева

Вера Брежнева то жаловалась на эмоциональное выгорание, намекая на депрессию, то делилась с поклонниками философскими измышлениями, то занималась волонтерской деятельностью на складе в Польше. Чем реже экс-солистка группы «ВИА Гра» мелькала на снимках в своем микроблоге, тем чаще стали писать, что певица якобы на грани развода с Константином Меладзе.
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Вера Брежнева вышла на связь — отдохнувшая и без макияжа. Фото: личный архив
Вера Брежнева собирается в декабре дать концерт в Риге. Певица с нетерпением ждет встречи с поклонниками. При этом фанаты обратили внимание на то, что артистка в свои 40 лет без макияжа вполне выглядит на свой возраст.
«Самая обычная!», «Такая отечность дает надежду, что и мы выглядим не хуже», «Ну а что? Вечно как стрекоза не попрыгаешь», «Крючковатый нос, а взгляд потухший», «Снизу сфоткала носик, вот и смотрится таким крупным», «Нос на все лицо как будто», «Что-то посерела», — написали фолловеры.