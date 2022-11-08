«Крючковатый нос, а взгляд потухший»: как сейчас выглядит «пропавшая» Брежнева

Вера Брежнева то жаловалась на эмоциональное выгорание, намекая на депрессию, то делилась с поклонниками философскими измышлениями, то занималась волонтерской деятельностью на складе в Польше. Чем реже экс-солистка группы «ВИА Гра» мелькала на снимках в своем микроблоге, тем чаще стали писать, что певица якобы на грани развода с Константином Меладзе.

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