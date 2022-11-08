«Надо же как-то кормиться!»: Брежнева расхвасталась своим концертом в Риге, которого ждать месяц

Вера Брежнева анонсировала свой концерт в Риге, поделившись приятными эмоциями. Так жена музыкального продюсера Константина Меладзе дала понять, что с нетерпением ждет того дня, когда она сможет спеть перед поклонниками. Похоже, что артистка истосковалась по гастролям.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».