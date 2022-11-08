Пропавший после ухода из «Камеди» Харламов нашелся: «Сейчас пойду на процедуры»

Гарик Харламов недавно огорошил многих своих поклонников новостью об уходе из «Камеди клаб» в качестве ведущего.

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Комик уступил место молодому артисту Андрею Бебуришвили. После этого куда-то пропал. По крайней мере на экранах ТВ и в соцсетях он прекратил появляться. Обеспокоенные фолловеры завалили его аккаунт вопросами, куда он делся.

Гарик Харламов в итоге вышел на связь с фолловерами и объяснил, где он находится.